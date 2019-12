Si bien Pelusa se presentó a las 12.30 del mediodía con su gente más cercana (su apoderado Matías Morla, Víctor Stinfale y Maxi, su asistente personal) en las puertas del recinto ubicado en la calle Balcarce al 50, las redes sociales ya se hacían eco de la reunión debido a una foto del look del ex jugador. La consigna era clara: debía presentarse de saco y camisa. Y Maradona lo respetó, pero con su estilo, a la camisa blanca y saco azul les sumó unas bermudas del mismo tono y unas zapatillas deportivas. Claro que todo tiene su explicación: “Con el estado de su rodilla le cuesta ponerse pantalones de traje; la rodilla derecha se le hincha mucho y le molesta. Bermuda o jogging usa siempre. Y combinó así. Dijo, voy de bermudas, me pongo camisa y saco”, le deslizaron a Infobae fuentes cercanas al campeón del Mundial de México.