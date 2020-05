No le resultó ni rápido ni fácil pues entre las cosas que debía hacer tenía que ayudarle a Monzón en sus sesiones de guantes. Siempre fue mi percepción que Castellini no lo quería a Monzón, no le gustaban algunas de sus actitudes, su manera de tratarlo. Fue por ello que cada vez que podía le daba mucha potencia a sus ganchos abajo, cuando hacían guantes durante algún entrenamiento.