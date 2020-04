Por último, aseguró no haberse arrepentido de marcharse del Xeneize a fines del 99 pese a haberse perdido la chance de conquistar las Libertadores del 2000 y 2001: “Estaba convencido de irme y lo volvería a hacer. Si me decían que iban a ganar las copas, me quedaba. Pero en ese momento tenía el deseo de jugar en Europa y no había muchas chances. Carlos (Bianchi) y Mauricio (Macri) me quisieron convencer de quedarme, pero les agradecí y me fui”. Y añadió: “No entiendo a los jugadores que se van a Europa y vuelven. Hay mucha diferencia entre Argentina y España, que es donde estuve yo. Pero cada uno tiene sus necesidades”.