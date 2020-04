“Es una muy buena decisión de Tapia la de suspender no solo la Liga sino los descensos. Los clubes van a tener que laburar mucho después de que todo esto pase y lo mejor es trabajar sin esa corbata de mil kilos que te cuelga. Yo siempre peleé cosas importantes, me tocó de todo en el fútbol, pero trabajar sabiendo que todas las fechas no depende de vos salvarte es una presión tremenda”, reconoció Pelusa. “En un par de años esto será historia y después que cada uno se haga cargo si no hace bien las cosas, pero AFA les esta dando el tiempo a todos como para poder empezar de nuevo. Los clubes tienen que estar saneados para el bien de los jugadores y esta es la mejor manera de hacerlo", agregó.