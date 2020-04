Después de que su ex pareja Daniela Cortés lo acusara públicamente en las redes sociales por agresiones físicas y psicológicas (y de que luego asentara la denuncia en la Comisaría de la Familia de Esteban Echeverría), Sebastián Villa grabó un video y dejó un mensaje por la misma vía para sus seguidores: “A raíz de lo que se está viendo quería decirles que yo tengo a mi madre, tengo a mis hermanas, tengo a mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres en mi familia. Aclararles de que no estoy en mi casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó”. En el momento de la grabación el futbolista de Boca, ya no se encontraba en la casa donde convivía con su ex novia en el country Saint Thomas.