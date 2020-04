Cortés, madre de una niña de 6 años, se encuentra en Argentina debido a que no pudo regresar a Colombia por el cierre de los aeropuertos por culpa del coronavirus. “Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó”, expresó la joven de 23 años. “Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra", añadió.