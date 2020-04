Después de haber comenzado a correr, el running la enamoró, tanto que se transformó en una especialista que corrió por toda la Argentina y que llegó a competir en una de las carreras más reconocidas del mundo. “Hace muchos años que me hice maratonista. Empecé con grupos de maratonistas y sumarme a distintas carreras. Me convocaron de eventos deportivos e hice la maratón de Buenos Aires y viajé al Interior. Viajé a correr la maratón de Nueva York y después me sumé a competir en carreras de triatlón”.