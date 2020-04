Tras el anuncio de Alberto Fernández, mediante el cual extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo, Antoniska advirtió que fue una decisión acertada del Jefe de Estado, porque “la sociedad tiene que ser consciente del peligro que representa la pandemia”. “No somos un país rico y creo que la economía se tiene que activar de a poco para que la gente no la pase mal, pero se puede ir liberando de a poco. Todavía no tenemos la magnitud de lo que puede llegar a pasar. No lo sabemos y ojalá que no nos pase lo mismo que Estados Unidos, España o Italia. Tuvimos la suerte de estar en otro hemisferio y observar lo que sucedía en esos países para tomar las medidas necesarias y evitar lo que pasó ahí”, aclaró.