Antes de disputarse el desquite, Mourinho utilizó los micrófonos para condicionar psicológicamente a sus rivales, haciendo hincapié en que el Barça anhelaba tener la posibilidad de ganar la Champions League en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, sede de la final. “No es un sueño para ellos, es una obsesión. La obsesión es llegar a la final en Madrid. Ya experimenté cómo son las cosas aquí. He ganado copas, contra el Betis en 1997, en el Bernabéu, donde todos estaban envueltos en banderas catalanas. Sé de lo que se trata: es anti-madridismo. Es una obsesión. Un sueño es más puro que una obsesión. La obsesión tiene más que ver con el orgullo”, disparó el estratega portugués. “Tengo una muy buena relación con Mourinho. No hemos intercambiado números de teléfono, pero lo considero el mejor y trataremos de vencerlo”, respondió de forma protocolar Pep Guardiola, quien todavía no perdía los estribos ante ‘Mou’. Recién al año siguiente lanzaría su famoso “es el puto amo”.