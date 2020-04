Una de las razones del éxito fue gracias a la unión del grupo. “Nunca hubo una pelea, ni un roce. Me acuerdo que el único punto negativo de ese Mundial fue la lesión de Diego Crosa, que nos provocó con mucha tristeza porque no pudo levantar la Copa con nosotros en Qatar”, destacó con el orgullo que le representa haber sido uno de los protagonistas que conformaron el “inicio de la era Pekerman”. “No sé si fuimos los mejores, pero fuimos los más importantes”, aseguró.