El debate sobre si Lionel Messi, ganador de seis Balones de Oro, es el mejor de la historia es eterno, ya que no hay registros visuales de muchos futbolistas que han marcado una época, además el fútbol ha evolucionado con el tiempo y eso es gracias a quienes jugaron antes que el goleador argentino. Sin embargo, todos estos jugadores que lo han enfrentado, ya que sus compañeros del Barcelona no forman parte de este clip, no dudan en elegirlo como el mejor del último tiempo.