“No. Uno solo me acuerdo. Argentina-Croacia, salimos 0-0. Jugaban Boban, Suker, Bilic y el rubio del Real Madrid Prosinecki, tenían un equipazo. Y nosotros veníamos muertos del viaje y teníamos que jugar al otro día. Salimos a la cancha y Diego (Maradona) lo conocía a Suker porque jugaban juntos en Sevilla. Eran reuniones en todos lados en la cancha, hasta que dijimos: ‘no nos ataquemos, si estamos muertos’. Y arreglamos no atacar”, dijo Ruggeri, a quien poco le importó la chicana sobre el fiscal que podría actuar al conocer esta situación. “Sí! seguro, con los quilombos que tienen hoy va a venir por un partido nuestro en Croacia, que no existe más!”.