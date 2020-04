“A Leo lo saludé en un Juego Olímpico, en Beijing 2008. Coincidimos en la villa olímpica, pero en ese momento no era Messi todavía. Era algo que parecía que iba a ser Messi, pero no era él”, relató el ex jugador de San Antonio Spurs, dando a entender que el delantero del Barcelona aún no había logrado la trascendencia internacional que alcanzó años después.