“Una vez por noche me iba pinchando la hormona de crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba, al principio me la ponían mi mamá o mi papá. Cada noche. Hasta que aprendí y lo fui haciendo solo. Era una aguja muy chiquita, te metías y cargabas la cantidad que tenía que pincharme. Ya era algo rutinario”, rememoró hace algunos años atrás el futbolista sobre aquel momento. “A cualquier lado que iba, llevaba la jeringa en un estuche y la ponía enseguida en la heladera, si iba a la casa de un amigo, por ejemplo. Después agarraba y me la aplicaba yo mismo en el cuádriceps. Todas las noches era así”, agregó. Un ex compañero suyo en inferiores, el talentoso Billy Rodas, detalló de manera concreta esa diferencia de altura: “El era muy chi­qui­to de cuer­po, pe­ro en la can­cha no se no­ta­ba pa­ra na­da”.