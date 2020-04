Como si fuese una escena nunca antes vista, Diego volvió a describir cada sentimiento que tuvo de la hermosa jugada con la que marcó el segundo tanto: “Agarro la pelota en mitad de la cancha y me voy tocándola con el pie zurdo, corriéndola. Peter Reid, que venía al lado mío, cuando veo que hace así (abre la boca) y no puede más, digo, esta es mía. Encaré, me sale Butcher y amago a dársela a uno y la tiro totalmente para la izquierda de él. Cuando encaro, veo a Burruchaga y Valdano que Fenwick está haciendo el reloj, marcando el pase mío o que me fuera solo al gol. Le amagué y la tiré adelante. Me puso la mano, ¿sabés lo que era yo? ¡Una topadora! No me podía parar ni un ferrocarril. Cuando enfrento a Shilton, que pobre estoy muy apenado porque no me invitó al partido homenaje, le hago un amague y me hace toda una morisqueta. Sigo con la pelota y la toco con los tres dedos y me cae Butcher acá, en cualquier otra pelota creo que me rompe el tobillo, pero en esa ya estaba flameando en la red”.