El ex jugador del Bayern Múnich y Real Madrid, entre otros grandes clubes, contó que su amada Bernadien padeció algunos síntomas. “Llegó a sentir mucha presión en el pulmón al respirar. No fue una sensación agradable. Nos dimos cuenta que el proceso de recuperación es largo. No te sientes mejor después de uno o dos días. Por fortuna, el último test al que se sometió dio negativo. Poco a poco vuelve a sentirse mejor. Estuvo fatal”, explicó.