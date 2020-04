Finalmente, Basile también se animó a analizar el presente de los entrenadores más influyentes del país. “Siempre ceno con Miguel Ángel Russo. Me puso contento que haya ganado el campeonato, porque soy muy amigo y lo quiero mucho”, dijo sobre el DT de Boca, pero sus elogios no se limitaron hacia el líder del Xeneize: “A Gallardo lo veo muy bien. Me lo imagino dirigiendo en Mónaco o en algún otro equipo europeo en el que él estuvo. Arrancó su carrera como entrenador de la mejor manera”.