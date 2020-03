El sábado 14 de marzo había vaticinado: “Me parece que la cosa no viene bien y que seguramente empeorará en las próximas semanas. La única forma de intentar frenar todo esto es seguir las recomendaciones de las autoridades. AISLAMIENTO SOCIAL, lavarse las manos profusamente y utilizar alcohol en gel frecuentemente. No hay forma de parar esto en virtud de la alta tasa infectante del virus. Ah, y lo más importante: Ser responsables. Si regresamos de un viaje o si estuvimos en contacto con personas potencialmente infectadas, aislarnos en nuestro domicilio las dos semanas que indica el protocolo”.