Pero esta no fue la única resolución realizada por el grupo de trabajo. Además, instó a aplazar la fecha FIFA masculina y femenina de junio 2020 (en el marco de la cual se disputarían partidos de Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022). También llamó a postergar los Mundiales juveniles femeninos a disputarse en el 2020, tanto el Sub 20 de Panama-Costa Rica (programado originalmente para los meses de agosto y septiembre) y el Sub 17 de India (pautado para noviembre).