Europa ha sido fuertemente golpeada por el coronavirus. Allí juegan y viven muchos de los jugadores que están en carpeta para conformar el seleccionado Sub 23 de Argentina que irá a los Juegos Olímpicos. Batista comentó que está en contacto con esos futbolistas, aunque las cuestiones profesionales quedaron a un lado. “He hablado para ver cómo lo están llevando desde lo humano, no hemos hablado tanto de lo deportivo”, agregó.