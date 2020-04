“Los hinchas (de River) conmigo siempre una fiera, una maravilla el cariño que me dan. Muy contentos de la época que vivieron. Me da muchísima felicidad que a Marcelo (Gallardo) le vaya así de bien como técnico porque me ayudó mucho cuando estaba en River, era muy chiquito yo”, dijo Higuaín en abril del año pasado en una nota concedida a ESPN.