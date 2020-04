“Cuando era más chico yo pasé muchas de estas cosas. Yo me he ido a dormir sin un plato de comida y no sabés qué feo se siente. O despertarte y no tener nada para comer. Hoy no me hace falta un plato de comida pero a mucha gente sí, por eso trato de ayudar a todas las personas que estén pasando un mal momento económico”, le cuenta a Infobae este delantero que ya trabaja en el equipo dirigido por Sebastián Battaglia en el Xeneize y se dio el lujo de formar parte de varios entrenamientos con el plantel profesional.