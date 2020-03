Luego detallé: “Se da todo, llegamos allá, conferencia de prensa y Rafa me dice ‘Maxi, primero empiezo yo y después seguís vos’. Le digo ‘Rafa, te tengo que confesar algo. No sé nada de inglés, lo único que se decir es hello, no te dije porque no quería que se cayera la operación’. Me dijo ‘nooo, sos un hijo de p...’. Nos cagamos de risa ahí y después tuve que aprender inglés ahí. Me largué a hablar, me costó un poco”.