La crisis por el coronavirus ha llevado a suspender los Juegos Olímpicos (primera vez que esta decisión se toma a causa de un conflicto no bélico), que se celebrarán en 2021. El anuncio de la medida tomó más de lo necesario, pero finalmente llegó y el ex futbolista del Real Madrid e Inter de Milan, entre otros, está de acuerdo: “En este momento, ningún atleta puede entrenar con alto rendimiento, todos permanecen en cuarentena. Incluso después de un entrenamiento en casa, no puedes buscar tu mejor rendimiento. Sería una Olimpiada sin récords”.