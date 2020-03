“Desde que llegué a Hong Kong en diciembre de 2014 nunca sucedió algo así. La gente tiene cuidado y respeto, hablan continuamente en la televisión de las medidas de prevención. Tomar distancia de uno o dos metros, usar barbijo cuando es necesario y que no se agolpe público en lugares cerrados”, le comentó a Infobae . Y al mismo tiempo aclaró: “Si bien no he salido mucho porque estoy prácticamente todo el día en el hotel, no veo pánico en la gente”.