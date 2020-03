La videollamada durante el programa televisivo se extendió, dado que la pandemia de coronavirus motivó a los productores a cambiar momentáneamente el formato. Por lo tanto, el ex Rosario Central continuó describiendo la intimidad de la concentración argentina en el país vecino: “Cuando me reuní con Alejandro (Sabella) le dije llorando que no estaba al 100%. Sabía que él me amaba y quería que juegue; y yo estaba en un 90%. Lo único que pensé, fue en lo mejor para el equipo. Me tenía que infiltrar para no sentir el dolor, pero estaba la posibilidad de que me rompa todo. Yo lo quería intentar, pero le pedí a él que elija a los mejores 11”.