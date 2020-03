“Estoy muy sorprendido de que estemos aquí. Está bien que tengamos carreras, pero es increíble que estemos aquí sentados. Ya han suspendido la NBA, mientras la F-1 sigue... El dinero es el rey”, dijo Hamilton en la conferencia de prensa previa. “Es normal plantearse la cuestión. Pero yo no soy el que debe decidir”, indicó el cuádruple campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari). “Se habló mucho sobre si deberíamos estar aquí o no. La F-1 no es inmune al coronavirus. Hay que estar preparados para lo que pueda pasar”, agregó el español Carlos Sainz (McLaren).