“La sanción no me tomó por sorpresa. Ya hacía un tiempo que la investigación estaba en proceso. Jamás se me cruzó por la mente dejar de jugar al tenis. Más allá de que fue duro por la exposición mediática, me enfoqué en mi regreso y me apoyé en las personas de mi afecto. Obviamente que es un error que lo pagué muy caro. Tuve que aceptarlo, hacerme cargo y ayudar a concientizar a que otros no tengan que pasar por lo mismo. Es una manera de aprender de esta situación. Nunca dejé de ser yo mismo. Errores cometemos todos. Y, por otra parte, tengo el apoyo de toda mi familia, del equipo de trabajo, de mis amigos y los seguidores que me tiran buena vibra”, reflexiona evocando el video que realizó para la TIU contando su historia y transformando esa materia negativa que se cargó sobre su espalda en una experiencia positiva que lo coloca en un rol social diferente: es uno de los pocos tenistas alrededor del planeta en aceptar que recibió dinero de apostadores y en narrar su vivencia para que el mundo deportivo profundice sus luces de alerta.