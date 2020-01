El tenista argentino contó detalles sobre la manera en que fue localizado: “La primera vez que esta persona me contactó, se me acercó a hablar vía Facebook. Dijo que me quería sponsorear, me quería dar plata por mes, un auto para moverme en Buenos Aires. Quería ayudar, pero cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y querían que yo venda un partido con ellos. Obviamente en ese momento no confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y decidí aceptar”.