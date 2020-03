Dicen que murió Amadeo. No es cierto. ¿Cuando? Mientras exista el Monumental existirá Amadeo. Estará en sus espacios y en los recuerdos de todas las épocas de esplendor cuando la hinchada cantaba: “La gente ya no come por ver a Walter Gómez…y A-ma-deo, A-ma-deo”. Estará con su osadía de jugar sin rodilleras, de ponerse camisetas con colores vivos, de enfundar sus manos en “revolucionarios” guantes que los demás arqueros desconocían, de formar barreras piramidales, de marcar la salida de sus defensores, de cuidar su peinado inamovible y ondulado hasta alcanzar a sus patillas simétricas.