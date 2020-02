“No sabía qué hacer y me fui a dar un par de vueltas por la plaza de Pilar. Como el club estaba a 3 cuadras, caí con lo que tenía puesto”, recordó la actual figura de Ciudad. Unas Converse rotas, pantalón de vestir, camisa abierta y una remera de Los Ramones conformaron su primera indumentaria en una cancha de vóley. “Cuando me vieron con esa pinta, no lo podían creer. El entrenador me dio una pelotita y al toque vio que andaba bien. Me gustó tanto que ese día no quería volver a mi casa”.