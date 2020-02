Naturalmente, cada uno de los deportistas que estuvo en el cementerio recordó una anécdota personal que mantuvieron con Toledo a lo largo de los años. “Me quedo con el recuerdo del martes, donde estábamos comiendo waffles en mi casa. Hoy vi esa misma cocina y no lo puedo creer”, deslizó Jennifer Dahlgren en diálogo con Infobae . “Yo todavía me acuerdo del día que llegó a la final en Río (2016). Esa noche fuimos a cenar porque quería festejar. Fue una noche de lluvia en la que volvimos como a las 4 de la mañana y él al otro día se quería despertar temprano porque se había comprometido a dar notas. Yo le decía que se quede descansando, pero su responsabilidad no se lo permitía”, agregó Chiaraviglio.