-Es difícil saberlo. Puede ser que los demás no tuvieran el deseo de seguir vinculados al básquetbol a través de esta profesión. Pepe (Sánchez) eligió ser dirigente; Fabri (Oberto), músico; Luis (Scola) sigue jugando; Carlos (Delfino) está buscando equipo; Walter (Herrmann) no creo que sea entrenador; a Chapu (Nocioni) lo imaginaba que podía entrenar o estar cerca de un equipo como mánager; el Colo (Wolkowyski) fue por el camino que a mí también me interesaba, el de formar a jugadores jóvenes; Ale (Montecchia) fue asistente; Manu, Hugo (Sconochini) y Gaby (Fernández), al menos por ahora, no optaron por este rumbo. El único que intentó arriesgarse por este camino, que no es fácil, soy yo. Muchas veces, sobre todo al principio, pensaba: ¿adónde me metí?. Desde afuera parece sencillo. Creen que uno gana por tener a determinado jugador con sus virtudes y nada más. Hay que trabajar, preparar a los jugadores, saber llegarles con el mensaje que uno quiere. Me gusta el desafío de buscar ser un buen entrenador y cuando me meto algo en la cabeza, no me quedo tranquilo hasta conseguirlo. No quería, dentro de 20 o 30 años, arrepentirme de no haberlo intentado. Tengo mucho por aprender en esta profesión en la que cada día necesitás incorporar conocimiento.