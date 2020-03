Es Gallardo, en tal sentido, el mejor de todos. No sólo por los conocimientos que explica, sino por los ejemplos que enseña. Y éstos tienen la virtud de ser silenciosos y discretos como por ejemplo ayudar a algunos curas villeros llevándoles ropa, comida y apoyo. Es éste un factor fundamental para mostrar su espíritu solidario al grupo liderado. Ese conjunto de jugadores sabe y ve cómo cada sábado su conductor no deja de ir a ver a las divisiones inferiores, como consolida a su grupo de trabajo, le dedica mucho tiempo a estudiar todos los detalles, nunca deja de aprender y ha encontrado la fórmula para saber decir que sí y para saber decir que no a quien fuere. Los dirigidos valoran estos elementos y profundizan aún más su respeto cuando el líder es capaz de separar de su grupo de trabajo a un amigo de muchos años por haberse extralimitado en sus atribuciones.