El día que Maradona quiso abandonar Boca, revoleó la camiseta al suelo y sus compañeros lo amenazaron. Se enojó y casi lo golpean en el vestuario. Fue el 29 de marzo de 1981, durante su cuarto partido en la institución. En el entretiempo ante Newell’s (con resultado parcial 1 a 1), en la Bombonera, entró furioso al vestuario e insultó a todos. Se sacó la camiseta, la tiró al piso y dijo: “Yo no juego más porque amagan con pasarme la pelota y no me la dan”. Él creía que sus compañeros le hacían un vacío. Que lo ignoraban. Que no se la pasaban para hacerle la cama. Pelusa se enojó feo y quiso dejar el equipo en ese instante. Es más, antes de comenzar el complemento, se acercaron José María Suárez (defensor derecho) y Vicente Pernía (central), y le dijeron: “La camiseta de Boca no se tira al suelo. Es una falta de respeto. No te la pongas porque la tiraste y no vas a entrar. La próxima vez te golpeamos”.