Según indicaron a Infobae fuentes de la negociación, el club rosarino tiene conocimiento del interés del Barça. Por el momento, no trascendió la cotización que Newell’s establecería por la compra del pase del jugador que se consagró campeón del Sudamericano Sub 15, del mismo torneo en la categoría Sub 17 y que fue el capitán de Argentina en el Mundial Sub 17 que se jugó el año pasado en Brasil.