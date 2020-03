Ya hay nombres para esas dos posiciones. El atacante por la banda no es otro que Neymar, quien resultó ser uno de los mejores socios del argentino y con quien hasta llegó a entablar una amistad fuera del campo de juego. Cabe señalar que el brasileño fue uno de los objetivos en el mercado de transferencias pasado pero la operación no logró concretarse por cuestiones económicas.