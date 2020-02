Mientras las preguntas en torno a su salida se multiplican, el futbolista de 18 años decidió romper el silencio para explicar lo ocurrido. “Hablé con la anterior dirigencia. Habíamos arreglado que después de las elecciones íbamos a hablar porque no sabíamos si iban a seguir o no. Una vez que se fueron yo ya había tomado la decisión de irme. Yo la decisión la tenía tomada”, reconoció ante el programa partidario radial El Show de Boca (AM 990).