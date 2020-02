“Tal vez debía haber parado y, directamente, no jugar en Argentina”, reflexionó el bahiense. Las infiltraciones de los últimos meses ayudaron a meterlo en cancha, pero los dolores no le permitían buenos resultados. Por eso, cuando buscó ayer una voz alentadora en su consulta, la respuesta no fue la esperada: su rodilla izquierda no reaccionó bien al ácido hialurónico y el dolor no cede.