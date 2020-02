Claudio nació en Chaco y, hace algunos años, llegó a jugar en la primera de Chaco For Ever. Por ese entonces no había asumido su orientación sexual (“Estaba en descubrimiento aún”, recuerda) y sostiene que no tuvo mayores problemas dentro del plantel. Sin embargo, es consciente de la homofobia y el machismo que -desafortunadamente hasta el día de hoy- caracterizan al ambiente del fútbol masculino.