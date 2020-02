Con esa alegría sobre la espalda, el Diez encabezó una divertida conferencia de prensa. Allí le preguntaron por las críticas que recibió en la última derrota contra Rosario Central, donde no fue bien recibido por el público y hasta se generó una confusión con un medicamento que tomó en pleno partido. “Se podrán hablar un montón de cosas pero yo de acá me voy a mi casa, me como una milanesa de soja... Por ahí metemos una cerveza; pero me agarra el cabeceo al primer palo y sabés cómo me voy a la cama. Total, estoy mas solo que Macri en el día del amigo. En serio...”, dijo ante la risas de los presentes.