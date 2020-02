“No hay explicación por qué me tiraron a matar. Tengo entendido que venían colectivos con hinchas de Unión. El auto frenó, bajó la ventanilla y disparó. Al menos tres balazos me tiró, dos en la puerta del acompañante y el otro pega en el parabrisas. Al auxiliar a bordo le pegaron el tiro”. relató Oscar, conductor del micro Flecha Bus, en declaraciones radiales. Y agregó: “Después vimos que el auto dobló y continuó su camino por la Ruta Provincial número 1”."No entendemos por qué nos dispararon porque no hubo ninguna discusión ni maniobra previa", aseguró el chofer, a quien una de las balas le pasó a pocos centímetros del cuerpo. Por su parte, el doctor Malatini, del hospital Cullen, aseguró que ninguno de los dos lesionados recibió una herida tan grave como para que comprometa su vida.