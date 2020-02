Claro que en Mataderos con un condimento particular: según las filmaciones propias que obtuvo la Policía de la Ciudad, el ataque fue liderado por Alejandro Chana, jefe de la facción Ciudad Oculta, junto a su hijo. Parece insólito pero refleja el concepto de heredar el paravalancha que existe en las barras argentinas. Según la investigación judicial a cargo de la fiscal Adriana Bellavigna (la misma que tuvo la causa de la suspensión de la final de la Copa Libertadores en 2018 entre River y Boca), los Chana sabrían donde había facas dentro del estadio y junto a otro ladero del grupo, identificado como Ariel Fortuna, fueron a buscarlas para vengar la afrenta. Si bien el sitio donde estaban las armas blancas aún no fue identificado, la Policía avisó que no pasaron por los cacheos sino que estaban dentro del estadio y además dejó establecido que los cacheos los hace la seguridad privada del club. Raro deslinde de responsabilidad que no convenció a la fiscal, quién decretó la clausura de la cancha y le aseguró a Infobae : “Hay que trabajar para saber si hubo negligencia policial o complicidad de la dirigencia. Hay irregularidades a punto tal que a mí la Policía jamás me notificó de los incidentes. Empecé a actuar por aviso del fiscal general de la ciudad (NdR: Juan Bautista Mahiques)”.