“Los médicos me dijeron que no juegue. Cualquier actividad física me iba a dejar mucho tiempo más afuera de las canchas”, explicó el jugador, que la semana pasada fue finalista del ATP de Córdoba, en la conferencia de prensa que brindó este sábado al mediodía en el Buenos Aires Lawn Tennis. Precisó, además, que el tiempo de recuperación será de entre dos y tres semanas. Eso lo obligará a ausentarse de los ATP de Río de Janeiro y de Santiago de Chile, mientras que pone en duda su presencia en la serie de Copa Davis que se disputará el fin de semana del 6 y 7 de marzo.