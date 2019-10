“Había decidido no ver más el partido. Me senté resignado a que viniera un gol de Brasil. Cuando escuché un ‘ooole’ me paré y vi que Maradona habilitaba a Caniggia. En el momento en que la pelota infló la red salí corriendo desaforado y les grité de todo a los brasileros que nos estaban gastando. Ahí nomás me descompensé”. La fantástica historia tiene como protagonista a Marcelo Ordas, que en ese entonces tenía 17 años y hoy, casi tres décadas más tarde, es el coleccionista de fútbol más grande del mundo. Aquel 24 de junio de 1990, inconscientemente, nació la idea que hoy lleva a cabo.