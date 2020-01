Lamentó que el ariete no haya llegado al equipo que dirige, pero aseguró que es una buena incorporación para los angelinos. “Llega un gran refuerzo, lamentablemente para el Galaxy y no para nosotros, pero bien, contento porque sé que por lo que he escuchado de Chicharito él está feliz, está contento, conozco mucho a su entrenador, tengo una gran relación con su entrenador y sé que va a andar bien”, puntualizó.