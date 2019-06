¿Cómo hace para combatir el sistema? Promoviendo el estudio dentro de sus planteles y apoyando la inclusión de psicólogos deportivos. "La educación es fundamental. Cuando estuve en Chivas, el jugador que no estudiaba, no jugaba. Llegué a tener 47 jugadores en la universidad, contando el plantel de Primera, Segunda y Sub 20. El dueño me apoyó. Por más que fuera el mejor jugador, si no estudiaba, no jugaba. Hay que prepararlos para el día de mañana, porque no sabemos cuánto dura la carrera de futbolista. Además ayuda a la interpretación. Un jugador que estudia tiene una mente que funciona desde otro lugar, y los ejercicios los capta más rápido. Hay un cerebro que está entrenado y otro que está estancado solamente en una pelota", explicó.