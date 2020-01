El entrenador de San José Earthquakes -liga MLS- expuso en una entrevista realizada por TyCSports los motivos que lo llevaron a revisar sus decisiones empresariales. “Yo he invertido en campos y no soy un terrateniente. Mi plata que gané con mis piernas en el fútbol las invertí en tierras argentinas y en un momento tuve que cerrar un tambo en el cual producía 8 mil litros diarios de leche. Lo tuve que cerrar porque a mí no me daba. Por ahí yo no era muy capaz de llevarlo adelante, puede ser eso también. Tenemos cada vez más impuestos, seguimos pagando y pagando ”, planteó con crudeza.