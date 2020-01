“Llegó la pastafrola del Pity Martínez, señoras y señores. Se come uno, se come dos y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero…”, es el grito con el que este típico comerciante playero, con canasta en mano y exhibiendo el producto, intenta destacarse y así llamar la atención de sus posibles clientes, que no dudaron en filmarlo y difundir el hecho. Claro que el discurso de venta no termina ahí. “Riquísima pastaflora, tan rica como sacar del medio y hacer un gol, señores. Una satisfacción enorme”, concluye.