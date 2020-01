Santiago Ramos Mingo. El defensor central de 18 años mantiene un conflicto contractual con Boca desde el año pasado, cuando Nicolás Burdisso (en ese entonces director deportivo) llevaba adelante las negociaciones por su firma. El juvenil pretendido por el Barcelona no se presentó en los últimos entrenamientos y Ameal detalló: “Jurídicamente estamos en condiciones de plantear que el jugador es nuestro porque hay una cláusula en FIFA que nos avala por los ingresos que tuvo el jugador. Nunca retiró el dinero que le correspondía pero está hecha la factura en tiempo y forma. Están manejándolo nuestros abogados. Vamos a pelear porque es patrimonio del club; no se puede quedar libre un chico que es solución”. Adrián Ruocco lo representó hasta que el joven futbolista optó por no firmar con el Xeneize.